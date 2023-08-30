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Россияне начали брать столько же автокредитов, сколько и до кризиса

Объемы автокредитования в России вернулись к уровню 2021 года

С января по июль 2023 года российские банки выдали автокредитов на сумму 628,9 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составляет 71,5%. А по сравнению с январем-июлем 2021 года прирост составил всего 0,03%.

Топ-5 регионов по объему выданных автокредитов

  • Москва — 56,0 млрд рублей
  • Московская область — 44,4 млрд рублей
  • Санкт-Петербург — 38,2 млрд рублей
  • Татарстан — 28,7 млрд рублей
  • Краснодарский край — 28,7 млрд рублей
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Стало известно, на что чаще всего копят россияне

Но даже символическая прибавка в три сотых процента дает статистикам основания утверждать: показатель объема автокредитов в первые 7 месяцев 2023 года – рекордный за всю историю наблюдений.

Специалисты связывают рост объема автокредитов с эффектом «низкой базы» 2022 года (тогда рынок стагнировал), а также с началом массовых поставок автомобилей из новых источников. Кроме того, отмечается и рост среднего чека автокредита – за последние месяцы он демонстрирует наивысшие значения.

Источник: НБКИ

Фото: НБКИ, Depositphotos

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За РулемИннокентий Кишкурно
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