Россияне начали брать столько же автокредитов, сколько и до кризиса
С января по июль 2023 года российские банки выдали автокредитов на сумму 628,9 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составляет 71,5%. А по сравнению с январем-июлем 2021 года прирост составил всего 0,03%.
Топ-5 регионов по объему выданных автокредитов
- Москва — 56,0 млрд рублей
- Московская область — 44,4 млрд рублей
- Санкт-Петербург — 38,2 млрд рублей
- Татарстан — 28,7 млрд рублей
- Краснодарский край — 28,7 млрд рублей
Но даже символическая прибавка в три сотых процента дает статистикам основания утверждать: показатель объема автокредитов в первые 7 месяцев 2023 года – рекордный за всю историю наблюдений.
Специалисты связывают рост объема автокредитов с эффектом «низкой базы» 2022 года (тогда рынок стагнировал), а также с началом массовых поставок автомобилей из новых источников. Кроме того, отмечается и рост среднего чека автокредита – за последние месяцы он демонстрирует наивысшие значения.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: НБКИ
Фото: НБКИ, Depositphotos
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен