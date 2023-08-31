Список машин для параллельного импорта «оптимизируют»
В Минпромторге заявили, что рассматривают возможность ограничить ввоз по схеме параллельного импорта для моделей тех брендов, которые уже официально продаются в России. В качестве примера приводится Geely Monjaro – этот кроссовер можно купить и у официального дилера, и из «параллельной» поставки, причем дешевле.
Более того, уже сейчас Минпромторг ограничивает поставки автомобилей определенных марок – так, модели Renault допускается ввозить по параллельному импорту только в том случае, если поставку разрешил АВТОВАЗ, сообщает источник.
«На данный момент сокращение входящих в перечень продукции для параллельного импорта автомобильных брендов не планируется. Однако перечень регулярно пересматривается, и список брендов может быть оптимизирован по мере насыщения рынка и развития собственного производства», – цитирует источник собеседника из Минпромторга.
В министерстве подчеркивают, что параллельный импорт в свое время был разрешен, в первую очередь, не для автомобилей, а для запчастей, которые рискуют попасть в дефицит после ухода автомарок с российского рынка – так дилеры сохранили возможность выполнять гарантийные обязательства.
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Источник: Autonews
Фото: Depositphotos
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