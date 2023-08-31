«Умные» камеры на МКАД предотвращают аварии и ловят воров

Нейросеть на МКАД быстро фиксирует мелкие ДТП и предотвращает серьезные столкновения

На Московской кольцевой автодороге заработали камеры, которые фиксируют мелкие аварии. Об этом сообщил городской департамент транспорта. Мелкие ДТП часто тянут за собой и крупные: в средних рядах происходит мелкое столкновение, а затем в участников врезаются другие автомобили. Люди не стремятся покидать место аварии, даже если есть возможность, а выходят посмотреть на повреждения и часто гибнут уже во вторичных авариях.

Нейросеть выявляет мелкое ДТП и передает сигнал в диспетчерскую ЦОДД.

На точку сразу же выезжают оперативные службы, место аварии огораживают, а на установленных на кольце табло сразу же появляется информация о ДТП, что позволяет автовладельцам заранее подготовиться и снизить скорость.

Сегодня на МКАД, МСД, в тоннелях и на вылетных магистралях работают более 1,4 тыс. таких комплексов. Кроме прямых функций, они выполняют и дополнительные. Так, недавно с их помощью удалось предотвратить кражу кабеля у шумозащитного экрана, вовремя обнаружив подозрительное скопление людей. Туда направился наряд полиции, и воры были задержаны. Также с помощью нейросети удалось спасти нетрезвого мужчину, который решил перебежать МКАД. Оперативные службы быстро среагировали, и гибели человека удалось избежать.

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Источник: «Российская газета»

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»