Когда приходится выбирать, какой из двух аварий избежать

Сразу две аварии могло произойти из-за рассеянности водителя

Автор видео пишет, что его тесть, выезжавший с подъездной дорожки, плохо закрепил прицеп, и тот покатился под уклон по направлению к его припаркованному Форду Фокус. Пожилой мужчина бросился его останавливать, впопыхах забыв перевести селектор в режим «Паркинг», и машина покатилась вперед.

Перед водителем возникла дилемма: бежать за автомобилем, который вот-вот врежется в дом соседа, или спасать Ford Focus, в который вот-вот приедет тележка прицепа.

Стоит отметить, что реакция у водителя оказалась молниеносной: выбрав наибольшее из возможных зол, он побежал за машиной и вовремя в нее вскочил.

К его счастью, прицеп пролетел мимо Фокуса буквально в паре сантиметров и не задел его.

Все закончилось благополучно, однако в моменте, когда ситуация внезапно вышла из-под контроля, время словно замирает, и зритель переживает происходящее вместе с водителем.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Видео: YouTube

Фото: скриншот с видео