#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как изменилась цена на легендарную «Буханку» за семь лет?Как изменилась цена на легендарную «Буханку» за семь лет?
По данным портала Quto.ru, УАЗ «Буханка» за...
Страшный сон «Хаммера»: новый Mengshi M-Hero 917 от DongfengСтрашный сон «Хаммера»: новый Mengshi M-Hero 917 от Dongfeng
Компания Dongfeng готовится к выпуску мощного...
Насколько для вас важен цвет автомобиля?Насколько для вас важен цвет автомобиля?
Для многих людей цвет автомобиля является...

Когда приходится выбирать, какой из двух аварий избежать

Сразу две аварии могло произойти из-за рассеянности водителя

Автор видео пишет, что его тесть, выезжавший с подъездной дорожки, плохо закрепил прицеп, и тот покатился под уклон по направлению к его припаркованному Форду Фокус. Пожилой мужчина бросился его останавливать, впопыхах забыв перевести селектор в режим «Паркинг», и машина покатилась вперед.

Перед водителем возникла дилемма: бежать за автомобилем, который вот-вот врежется в дом соседа, или спасать Ford Focus, в который вот-вот приедет тележка прицепа.

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Пикап ночью «разули». Странная реакция автовладельца

Стоит отметить, что реакция у водителя оказалась молниеносной: выбрав наибольшее из возможных зол, он побежал за машиной и вовремя в нее вскочил.

К его счастью, прицеп пролетел мимо Фокуса буквально в паре сантиметров и не задел его.


Все закончилось благополучно, однако в моменте, когда ситуация внезапно вышла из-под контроля, время словно замирает, и зритель переживает происходящее вместе с водителем.

Видео: YouTube

Фото: скриншот с видео

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0