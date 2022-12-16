Ford Focus (китайские) начали продавать в России — журнал За рулем

Ford Focus (китайские) начали продавать в России

Цена - далеко не бюджетная.

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Дилеры начали поставлять в Россию новые хетчбэки Ford Focus 2022 года выпуска, произведенные в Китае.

На официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах автомобиль предлагают привезти по цене от 2,4 млн рублей. Есть выбор по комплектации.

Ford Focus (китайские) начали продавать в России

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Ford Focus оснащен турбомотором объемом 1,5 л. мощностью 177 л.с., и автоматической коробкой передач.

В Китае Ford Focus выпускается на совместном предприятии Changan-Ford. На этом же предприятии выпускается и другая модель Ford — Mondeo.

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Газета.ru

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Отзывы о Ford Focus (3)

Ford 2007 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.

Недостатки:

Все хромированные элементы облезают очень быстро.

Комментарий:

Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив — 9,5 литров ...

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