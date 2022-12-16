Ford Focus (китайские) начали продавать в России

Дилеры начали поставлять в Россию новые хетчбэки Ford Focus 2022 года выпуска, произведенные в Китае.
На официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах автомобиль предлагают привезти по цене от 2,4 млн рублей. Есть выбор по комплектации.
Ford Focus оснащен турбомотором объемом 1,5 л. мощностью 177 л.с., и автоматической коробкой передач.
В Китае Ford Focus выпускается на совместном предприятии Changan-Ford. На этом же предприятии выпускается и другая модель Ford — Mondeo.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Газета.ru