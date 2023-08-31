В Россию едет недорогой фастбек MG 5 – объявлена цена

Автостат Инфо: Модель MG 5 будет стоить в России 2,1 млн рублей

Изначально британская, с 2009 года марка MG принадлежит китайскому концерну SAIC. Вслед за «коллегами» этот гигант тоже готовится выходить на российский рынок – правда, пока неофициально. Одной из новинок, заявленных на появление в РФ, значится модель MG 5, которую «За рулем» подробно изучил на Шанхайском автосалоне в апреле этого года.

Габаритами фастбек MG 5 (хотя чаще его обозначают просто как компактный седан) близок к Kia Cerato. Внешность интересная, салон – чуть проще. У модели есть два варианта силового агрегата с мотором 1.5: атмосферник на 120 л.с. и вариатор или же турбоверсия на 173 л.с. в паре с 7-ступенчатым роботом.

Интерьер MG 5

MG 5 MG 5

По данным источника, поставками, продажей и сервисом автомобилей MG в России будет заниматься компания InTelGo Cars. Уже есть один автосалон в Москве, на подходе второй, а в перспективах – полноценная сеть дилеров. Но речь не об официальном дистрибьюторстве: машины будут идти в Россию по схеме параллельного импорта.

Цена за фастбек MG 5 уже обозначена: машины в простых комплектациях будут стоить 2,1 млн рублей. Кроме того, есть прайсы и на другие модели: более крупный лифтбек MG 6 – от 2,6 млн рублей, электрохэтчбек MG Mulan – от 3,7 млн рублей.

Но начнется поход MG на Россию не с этих машин. В первой партии автомобилей для России будут модели, недавно показанные на выставке MIMS: кроссовер MG One (одноклассник VW Tiguan) за 2,8 млн рублей и лифтбек MG 7 за 3,5 млн рублей

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Источник: Автостат Инфо

Фото: autohome.com.cn