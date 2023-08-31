#
ТуристамIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ГАЗель е-СityДизайн ГАЗель e-Сity признали лучшим из 500 конкурентов
ГАЗель e-Сity победила в конкурсе «Лучший...
Hyundai Sonata получила полный приводHyundai Sonata получила полный привод
Все подробности о новой Hyundai Sonata
Корея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынкеКорея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынке
За последний год рынок моторных масел подвергся...

В Россию едет недорогой фастбек MG 5 – объявлена цена

Автостат Инфо: Модель MG 5 будет стоить в России 2,1 млн рублей

Изначально британская, с 2009 года марка MG принадлежит китайскому концерну SAIC. Вслед за «коллегами» этот гигант тоже готовится выходить на российский рынок – правда, пока неофициально. Одной из новинок, заявленных на появление в РФ, значится модель MG 5, которую «За рулем» подробно изучил на Шанхайском автосалоне в апреле этого года.

Габаритами фастбек MG 5 (хотя чаще его обозначают просто как компактный седан) близок к Kia Cerato. Внешность интересная, салон – чуть проще. У модели есть два варианта силового агрегата с мотором 1.5: атмосферник на 120 л.с. и вариатор или же турбоверсия на 173 л.с. в паре с 7-ступенчатым роботом.

Интерьер MG 5
Интерьер MG 5

MG 5
MG 5
АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

По данным источника, поставками, продажей и сервисом автомобилей MG в России будет заниматься компания InTelGo Cars. Уже есть один автосалон в Москве, на подходе второй, а в перспективах – полноценная сеть дилеров. Но речь не об официальном дистрибьюторстве: машины будут идти в Россию по схеме параллельного импорта.

Цена за фастбек MG 5 уже обозначена: машины в простых комплектациях будут стоить 2,1 млн рублей. Кроме того, есть прайсы и на другие модели: более крупный лифтбек MG 6 – от 2,6 млн рублей, электрохэтчбек MG Mulan – от 3,7 млн рублей.

Главные автопремьеры осени-2023 (не только «китайцы»)

Но начнется поход MG на Россию не с этих машин. В первой партии автомобилей для России будут модели, недавно показанные на выставке MIMS: кроссовер MG One (одноклассник VW Tiguan) за 2,8 млн рублей и лифтбек MG 7 за 3,5 млн рублей

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Автостат Инфо

Фото: autohome.com.cn

Интерьер MG 5
MG 5
MG 5

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0