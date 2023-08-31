Дизайн ГАЗель e-Сity признали лучшим из 500 конкурентов

ГАЗель e-Сity победила в конкурсе «Лучший промышленный дизайн России»

Электрическая ГАЗель продолжает собирать престижные премии: в мае ГАЗель e-City победила в конкурсе «Лучший коммерческий автомобиль года в России» (номинация «Перспектива года»), а теперь еще и одержала победу во всероссийской премии «Лучший промышленный дизайн России» в категории «Транспортное средство» номинации «Народный выбор».

Как сообщают в ГК «СТТ» (крупный дистрибьютор ГАЗа), российских электробус победил в электронном народном голосовании, где финалисты определялись из 500 участников. Названия других участников не уточняются.

ГАЗель е-Сity

Напомним, ГАЗель e-City обладает запасом хода на 150 км, рекуперацией энергии на торможении и возможностью быстрой зарядки до 80% за 45 минут. У машины низкий пол без ступенек на входе, механическая аппарель, просторная накопительная площадка и широкая двойная дверь.

В мае 2023 года одна ГАЗель e-City была запущена в тестовую эксплуатацию на западе Москвы, а ее «сестра» ГАЗель e-NN в июле была задействована на сборе пластиковых отходов в Нижнем Новгороде.

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Фото: ГК «Современные транспортные технологии»