1 сентября детям и водителям напомнили правила безопасности на дороге

В День знаний всем нужно повысить бдительность на дорогах после сезона отпусков

Соблюдать ПДД нужно всегда, но особенно тщательно сегодня, чтобы ничто не омрачило этот прекрасный праздник – День знаний.

Не секрет, что за лето не только дети, но и некоторые взрослые успевают отвыкнуть от интенсивного движения и подзабыть правила безопасного поведения на дороге.

«За рулем» напоминает детям, что переходить дорогу следует только по пешеходному переходу, лучше по регулируемому, там, где есть светофор. Переходя даже на зеленый, важно убедиться, что машины тебя пропускают.

Подходя к проезжей части, нужно остановиться и посмотреть по сторонам. Нельзя перебегать дорогу, переходить нужно всегда шагом, не отвлекаясь на разговоры по телефону и не пользуясь наушниками.

Комментарий эксперта

Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности»:

«Сейчас, в этот период, очень важно и родителям, и педагогам провести с детьми хотя бы пятиминутные беседы и напомнить, что мы возвращаемся из крайне расслабленного состояния загород/лето в режим город/осень.

Будьте бдительными и внимательными на дорогах, тем более что после летних отпусков возобновляется нормальный, рабочий ритм жизни, и машин на дорогах становится всё больше.

С Днем знаний!»

ГИБДД напоминает водителям:

подъезжая к пешеходному переходу, нужно снизить скорость, остановиться и пропустить всех пешеходов, независимо от их положения на проезжей части;

если в соседних рядах перед пешеходным переходом снижают скорость и останавливаются, необходимо сделать то же самое, так как в любой момент на пути может оказаться ребенок или взрослый пешеход;

следует снижать скорость в местах расположения детских образовательных учреждений, а также местах, где внезапно могут появиться дети.

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Источник: УМВД России по Ярославской области

Фото: АГН «Москва», https://t.me/melnikov_times