Автовладельцы не против ремонта б/у запчастями, но при одном условии

Каждый третий автовладелец столкнулся в 2023 году с дефицитом запчастей для ремонта

54% водителей с пониманием относятся к созданию индустрии восстановленных деталей для ремонта авто по ОСАГО, 31% — при условии, что введут градацию стоимости ремонта при использовании новых и б/у запчастей.

40% готовы в ближайшем будущем ремонтировать личный автомобиль с применением б/у запчастей, показал опрос, проведенный «Открытием Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и СК «Росгосстрах».

Треть российских автовладельцев, ремонтировавших машину в этом году, столкнулись с дефицитом запчастей, а 85% отметили рост цен на них с начала года.

23% считают, что при использовании б/у запчастей сократятся сроки ожидания и ремонта в текущих условиях. По статистике, 59% ремонтировавших автомобиль за последний год ожидали ремонта меньше недели, 21% — неделю, 14% — пару недель. 4% пришлось ждать ремонта месяц, а 2% — пару месяцев.

О нехватке запчастей для ремонта сообщали жители Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по 41%). Реже других с дефицитом запчастей сталкивались автомобилисты Приволжского федерального округа (21%).

Отрицательно к идее ремонта автомобиля восстановленными деталями относятся 36% опрошенных: 21% из них считают, что ремонт б/у запчастями небезопасен, 15% - что восстановленные запчасти менее долговечны.