Подпишись на «За рулем» и участвуй в розыгрыше призов!

Подведены итоги очередного ежемесячного розыгрыша среди подписчиков «За рулем»

Каждый месяц «За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, проводит розыгрыш призов среди читателей, которые оформили подписку на журнал.

31 августа 2023 года состоялся очередной розыгрыш, в котором участвовали все подписчики, оформившие и оплатившие полугодичную и годовую подписку на журнал «За рулем» на сайте.

Подпишись и выиграй приз!

Победители розыгрыша от 31.08.23:

В этот раз пылесос, аккумулятор и зарядное устройство GREENWORKS 24v отправляются Сергею Антипову из Тулы.

Гайковерт ударный, аккумулятор и зарядное устройство GREENWORKS 24v выиграл Евгений Масленков из Казани.

А обладателем светодиодного фонаря, аккумулятора и зарядного устройства GREENWORKS 24v стал Денис Давыдов из Москвы.

До 8 сентября сотрудники «За рулем» свяжутся с победителями и расскажут, как им получить свои призы.

О правилах

Напоминаем, что победители ежемесячных розыгрышей призов не могут участвовать в последующих розыгрышах 2023 года, но смогут это сделать в 2024 году.

Для участия в розыгрышах призов нужно просто оформить полугодичную или годовую подписку на журнал «За рулем» на нашем сайте.

Если вы сейчас подпишетесь на «За рулем», то через месяц вполне можете выиграть приз.