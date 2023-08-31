Подпишись на «За рулем» и участвуй в розыгрыше призов!
Каждый месяц «За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, проводит розыгрыш призов среди читателей, которые оформили подписку на журнал.
31 августа 2023 года состоялся очередной розыгрыш, в котором участвовали все подписчики, оформившие и оплатившие полугодичную и годовую подписку на журнал «За рулем» на сайте.
Победители розыгрыша от 31.08.23:
В этот раз пылесос, аккумулятор и зарядное устройство GREENWORKS 24v отправляются Сергею Антипову из Тулы.
Гайковерт ударный, аккумулятор и зарядное устройство GREENWORKS 24v выиграл Евгений Масленков из Казани.
А обладателем светодиодного фонаря, аккумулятора и зарядного устройства GREENWORKS 24v стал Денис Давыдов из Москвы.
До 8 сентября сотрудники «За рулем» свяжутся с победителями и расскажут, как им получить свои призы.
О правилах
Напоминаем, что победители ежемесячных розыгрышей призов не могут участвовать в последующих розыгрышах 2023 года, но смогут это сделать в 2024 году.
Для участия в розыгрышах призов нужно просто оформить полугодичную или годовую подписку на журнал «За рулем» на нашем сайте.
Если вы сейчас подпишетесь на «За рулем», то через месяц вполне можете выиграть приз.
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