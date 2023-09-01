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В Петербурге ввели мудреную систему поминутной оплаты парковки

С 1 сентября в Санкт-Петербурге оплата парковки со второго часа будет поминутной

Власти Санкт-Петербурга пошли навстречу горожанам, которые долгое времени добивались того, чтобы парковка оплачивалась лишь за фактическое время стоянки. С 1 сентября 2023 года утвержден новый механизм взимания платы за парковку: теперь за первый час стоянки надо будет оплачивать полную сумму, а за второй и последующие часы – уже поминутно.

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При этом схема получилась немного мудреной: автомобилист должен будет второй час парковки оплатить полностью, а потом ему на счет вернутся деньги из расчета времени фактического пользования парковкой.

Накануне Комитет по тарифам Санкт-Петербурга установил стоимость поминутной оплаты парковки. Для транспорта категорий А и М он составит 0,65 рубля, для категории В – 1,67 рубля, для иных категорий – 3,30 рубля.

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Для автомобилистов также предусмотрены месячный и годовой абонементы. Жители домов в зоне платной парковки могут оформить годовое парковочное разрешение по льготной стоимости, для легкового автомобиля это 1800 рублей.

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Источник: Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Фото: Роман Пименов/ТАСС

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