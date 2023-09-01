Эксперт предупредил о поломках авто из-за поддельных запчастей и жидкостей

Fit Service: Технические жидкости и элементы подвески чаще всего оказываются контрафактом

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов предупредил, что на рынке автозапчастей становится все больше контрафактных товаров. Больше всего подделывают технические жидкости.

«Четверть всех продающихся техжидкостей и запчастей на российском рынке – подделки. В основном, это моторные масла известных производителей и антифризы», – отметил автоэксперт.

Также он обратил внимание, что все больше можно встретить поддельных шаровых опор и рулевых тяг. По мнению Рузанова, это связано с тем, что подпольное производство этих деталей проще организовать.

Для того чтобы избежать покупки контрафактной запчасти или техжидкости, эксперт советует требовать сертификаты. Обычному покупателю самостоятельно отличить подделку от качественной детали довольно сложно, так как злоумышленники научились мастерски подделывать как упаковку, так и саму запчасть. При этом часто именно некачественные подделки или жидкости становятся причиной поломки автомобиля, заключил Рузанов.

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Источник: Газета.ru

Фото: Depositphotos