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Из Тюмени в Казань: раскрыта схема мошенничества на автокредитах

Мошенники покупали машины по подложным документам и перегоняли в другой регион

В Тюмени полиция закончила расследовать уголовное дело против двух жителей Казани в возрасте 23 и 46 лет. Следствие установило, что старший из фигурантов откликнулся на предложение заработать 80 тысяч рублей в мессенджере, забрал по указанному адресу в Казани поддельные паспорт и права, связался с еще одним мошенником (его личность не установлена) и выехал в его компании в Тюмень на попутке.

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Там новый знакомый оформил по поддельным документам автокредит на сумму более 2,5 рублей и приобрел автомобиль. Эту машину 46-летний обвиняемый перегнал в Казань и оставил ее вместе с документами в указанном месте.

В банке, где оформлялся кредит, вскоре обнаружили факт получения займа по фальшивым бумагам и обратились в полицию. Полицейским удалось установить причастность вышеозначенного гражданина и задержать его с новым 23-летним сообщником – снова в Тюмени, в другом банке, при попытке оформить еще один липовый кредит.

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Вину фигуранты признали, уголовное дело передано в суд, обвиняемые заключены под стражу. Полиция устанавливает личности прочих причастных к преступлению.

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Источник: МВД Медиа

Фото: Depositphotos

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За РулемИннокентий Кишкурно
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