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Солидол и масло на тормозные диски – машина справится?

Умельцы из «Гаража-54» провели эксперимент по проверке «жирных» тормозных дисков

Неприятно, когда попадаешь в лужу, тормоза заливает, и они становятся «ватными». Приходится их прокачивать, чтобы просушить. Блогеры из «Гаража-54» решили усилить эффект и намазать тормоза солидолом. Теоретически тормоза должны «пропасть», а что на практике?

Чтобы было интереснее, набрали несколько смазок и составили схему испытаний. Схема такая: разгон до 80 км/ч, педаль «в пол» и замер тормозного пути относительно стандартных сухих тормозов.

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Тормозной путь автомобиля с тормозами без смазки при скорости 80 км/ч получится 40 метров, а далее:

  • трансмиссионное масло для АКП – 45 метров
  • солидол – 51 метр
  • тормозная жидкость и высокотемпературная смазка – 52 метра
  • трансмиссионное масло для МКП и моторное масло 10W40 – 58 метров
  • разделительная смазка – 64 метра.

Таким образом, в соревновании «выиграла» разделительная смазка (не дает резьбовым соединениям закисать и ржаветь). Ну а в целом тормоза справились неплохо, представлялось, что результат будет похуже.

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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