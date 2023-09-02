Солидол и масло на тормозные диски – машина справится?
Неприятно, когда попадаешь в лужу, тормоза заливает, и они становятся «ватными». Приходится их прокачивать, чтобы просушить. Блогеры из «Гаража-54» решили усилить эффект и намазать тормоза солидолом. Теоретически тормоза должны «пропасть», а что на практике?
Чтобы было интереснее, набрали несколько смазок и составили схему испытаний. Схема такая: разгон до 80 км/ч, педаль «в пол» и замер тормозного пути относительно стандартных сухих тормозов.
Тормозной путь автомобиля с тормозами без смазки при скорости 80 км/ч получится 40 метров, а далее:
- трансмиссионное масло для АКП – 45 метров
- солидол – 51 метр
- тормозная жидкость и высокотемпературная смазка – 52 метра
- трансмиссионное масло для МКП и моторное масло 10W40 – 58 метров
- разделительная смазка – 64 метра.
Таким образом, в соревновании «выиграла» разделительная смазка (не дает резьбовым соединениям закисать и ржаветь). Ну а в целом тормоза справились неплохо, представлялось, что результат будет похуже.
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Видео: YouTube
Фото: скриншот видео YouTube
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