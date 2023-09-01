Еще одна модель Changan появится на российском рынке

Changan выводит на рынок России седан Lamore по цене до 3 млн рублей

Компания Changan объявила о начале продаж в России нового седана D-класса Changan Lamore. Модель уже доступна для заказа у официальных дилеров марки по цене от 2 789,9 тыс. рублей.

Седан имеет габариты 4770×1840×1440 мм и отличается резким, но элегантным дизайном: острые грани передней и задней частей кузова, трапециевидный капот, массивная решетка радиатора с 3D-эффектом и другое.

Lamore оснащен турбомотором объемом 1,5 литра и мощностью 166 л. с. (300 Н·м) и семиступенчатой роботизированной КП с двойным «мокрым» сцеплением. Автомобиль массой 1325 кг способен достигать максимальной скорости в 200 км/ч.

Changan Lamore

Салон Changan Lamore Changan Lamore

«Высокую технологичность новинки подчеркивает обилие современных опций комфорта и передовых систем безопасности. В частности, это адаптивный электроусилитель рулевого колеса, система определения усталости водителя, интеллектуальный круиз-контроль, система автоматического переключения с ближнего света фар на дальний и наоборот, а также ассистенты при движении на склоне и маневрах на парковке, включая парктроники и камеру заднего вида с динамической разметкой», - подчеркивается в сообщении автопроизводителя.

Новый седан стал 15-й моделью в продуктовой линейке бренда на российском рынке. Гарантия на новинку - пять лет или 150 000 км пробега.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник, фото: Changan