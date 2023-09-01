Россияне начали отказываться от поездок на машине из-за подорожания бензина
Цены на топливо на российских АЗС в очередной раз бьют рекорды. «За рулем» подробно разбирал сложившуюся ситуацию, и похоже, что в ближайшее время она едва ли нормализуется. Что будем делать, если цены на бензин и дизтопливо продолжат расти? С этим вопросом мы обратились к подписчикам «За рулем» в Viber.
Буквально за полдня в опросе приняло участие более 1,5 тысяч человек – тема ожидаемо оказалась очень животрепещущей. Да и ранжир ответов получился суровым: около 6% респондентов планируют вообще отказаться от езды на своей машине в случае дальнейшего роста цен.
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Очень существенная группа ответивших (36%) считает, что поездки на личном авто придется если не отменить, то точно сократить. Но большая часть наших подписчиков (58%) выбрала, пожалуй, самый печальный ответ: «Деваться некуда, буду платить и ездить».
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Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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