За шипованные шины летом теперь грозит штраф

С 1 сентября запрещено ездить на шипованных шинах летом и на летних – зимой

Вступило в силу постановление правительства, согласно которому в перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, значится установка шин с шипами летом (июнь, июль, август) и неустановка зимних шин в декабре, январе и феврале.

Запрещено также устанавливать шины, размерность, категория скорости и несущая способность которых не предусмотрены заводом-изготовителем.

Колеса должны быть исправны, на них не допускаются пробои или порезы, обнажающие корд, трещины, отсутствие хотя бы одного болта крепления дисков.

Зимние фрикционные «липучки» без шипов летом в перечне не указаны, поэтому не запрещены, всесезонки допускаются всегда.

Проект постановления правительства, расширяющий перечень условий, при которых запрещено пользоваться транспортными средствами, был подготовлен в сентябре 2020 года и неоднократно пересматривался, прежде чем дошел до утверждения.

Согласно действующим нормам, за управление автомобилем при наличии «шинного» нарушения предусматривается ответственность по ст. 12.5 КоАП со штрафом от 500 рублей. При этом водителю придется платить столько раз, сколько его остановят.

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