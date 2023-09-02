Новый Nissan Armada стал более нарядным

Обновленный Nissan Armada представлен на конференции в Лас-Вегасе

Одним из самых интересных обновлений стал двигатель новой Armada. Вместо безнаддувного V8 объемом 5,6 литра машина будет оснащена мощным V6 с двумя турбинами, развивающими впечатляющую мощность в 424 лошадиные силы.

Nissan Armada 2024

Внешне автомобиль получил обновленные фары и задние фонари. Внутри же нас ожидает совершенно новый интерьер с использованием улучшенных материалов, большие экраны и современные системы безопасности и помощи при вождении.

Один из дилеров, присутствовавших на мероприятии, отметил, что новая Armada имеет стиль, похожий на Range Rover.

Официальный анонс запланирован на конец 2023 года.

Источник: Motor1

Фото: Nissan