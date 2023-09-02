#
ТуристамIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Nissan Armada 2024Новый Nissan Armada стал более нарядным
Обновленный Nissan Armada представлен на...
Самый быстрый суперкар решил потягаться с мотоцикламиСамый быстрый суперкар решил потягаться с мотоциклами
Суперкар Rimac Nevera сразился в гонке с двумя...
Kia готовит новый кроссоверKia готовит новый кроссовер
У Kia скоро появится новый кроссовер – один из...

Новый Nissan Armada стал более нарядным

Обновленный Nissan Armada представлен на конференции в Лас-Вегасе

Одним из самых интересных обновлений стал двигатель новой Armada. Вместо безнаддувного V8 объемом 5,6 литра машина будет оснащена мощным V6 с двумя турбинами, развивающими впечатляющую мощность в 424 лошадиные силы.

Nissan Armada 2024
Nissan Armada 2024

Внешне автомобиль получил обновленные фары и задние фонари. Внутри же нас ожидает совершенно новый интерьер с использованием улучшенных материалов, большие экраны и современные системы безопасности и помощи при вождении.

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Корея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынке

Автомобилисты, внимание: новые штрафы с 1 сентября!

Один из дилеров, присутствовавших на мероприятии, отметил, что новая Armada имеет стиль, похожий на Range Rover.

Официальный анонс запланирован на конец 2023 года.

Источник: Motor1

Фото: Nissan

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Поделиться:
Оцените материал:
0