Новый Nissan Armada стал более нарядным
Обновленный Nissan Armada представлен на конференции в Лас-Вегасе
Одним из самых интересных обновлений стал двигатель новой Armada. Вместо безнаддувного V8 объемом 5,6 литра машина будет оснащена мощным V6 с двумя турбинами, развивающими впечатляющую мощность в 424 лошадиные силы.
Nissan Armada 2024
Внешне автомобиль получил обновленные фары и задние фонари. Внутри же нас ожидает совершенно новый интерьер с использованием улучшенных материалов, большие экраны и современные системы безопасности и помощи при вождении.
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Один из дилеров, присутствовавших на мероприятии, отметил, что новая Armada имеет стиль, похожий на Range Rover.
Официальный анонс запланирован на конец 2023 года.
Источник: Motor1
Фото: Nissan
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