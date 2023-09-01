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Renault привезет на автосалон в Мюнхен две мировые премьеры

Новый Renault Scenic E-Tech и Grand Kangoo представят на выставке IAA в Мюнхене

Renault примет участие в выставке IAA в Мюнхене на следующей неделе в Германии и покажет несколько новинок, среди которых две мировые премьеры. К кроссоверу Scenic E-Tech, заново пересобранному для наступающей электрической эры, присоединится Grand Kangoo, вероятно, семиместная версия рабочей лошадки, побратим Nissan Townstar и Mercedes-Benz T-Class. Также будут представлены Austral и Rafale, а также Megane E-Tech.

Тизер нового Renault Scenic
Тизер нового Renault Scenic

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Но основной «звездой» стенда, несомненно, станет Scenic, который в пятом поколении стал совершенно другим автомобилем. Новый электрический кроссовер расположится на ступеньку выше Megane E-Tech и будет иметь габариты: 4490 мм – в длину, 1900 мм – в ширину, 1590 мм – в высоту.

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Как и Megane E-Tech и Nissan Ariya, новый Scenic базируется на платформе CMF-EV.

В Renault уже заявили, что модель сохранит около 90% от внешнего вида концепта. Правда, автомобиль потеряет распашные задние двери, но при этом получит средние стойки.

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Источник: Motor1

Фото: Renault


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За РулемАлексеева Елена
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