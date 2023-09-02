Hyundai Elantra N: стиль и скорость по доступной цене
На автосалоне в Чэнду Hyundai показала «горячий» седан Elantra N
Hyundai Elantra N был представлен миру еще месяц назад, однако на автосалоне в Чэнду впервые озвучили его цены.
Hyundai Elantra N
Hyundai Elantra N
Elantra N оснащен мощным 2-литровым турбомотором, который выдает внушительные 276 л. с. и 392 Н∙м крутящего момента. Сочетание этого двигателя с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 5,3 секунды.
Салон Hyundai Elantra N
Салон Hyundai Elantra N
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Hyundai Elantra N имеет собственный аэродинамический обвес, окраску с красными акцентами, спойлер на крышке багажника и 19-дюймовые диски с шинами размером 245/35.
Базовая версия седана Elantra N доступна по цене 35,5 тыс. долларов, а версия со спортпакетом оценивается в 38,3 тыс. долларов.
Источник, фото: Autohome.com.cn
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