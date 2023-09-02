Hyundai Elantra N: стиль и скорость по доступной цене

На автосалоне в Чэнду Hyundai показала «горячий» седан Elantra N

Hyundai Elantra N был представлен миру еще месяц назад, однако на автосалоне в Чэнду впервые озвучили его цены.

Hyundai Elantra N Hyundai Elantra N

Elantra N оснащен мощным 2-литровым турбомотором, который выдает внушительные 276 л. с. и 392 Н∙м крутящего момента. Сочетание этого двигателя с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 5,3 секунды.

Салон Hyundai Elantra N Салон Hyundai Elantra N

Hyundai Elantra N имеет собственный аэродинамический обвес, окраску с красными акцентами, спойлер на крышке багажника и 19-дюймовые диски с шинами размером 245/35.

Базовая версия седана Elantra N доступна по цене 35,5 тыс. долларов, а версия со спортпакетом оценивается в 38,3 тыс. долларов.

Источник, фото: Autohome.com.cn