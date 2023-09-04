Названы три самых дорогих угона этого года
Эти угоны отнесены к самым дорогостоящим страховой компанией «Согласие», которая выплатила автовладельцам миллионные компенсации. Все кражи машин произошли в Москве и Подмосковье.
Двухлетний Toyota Land Cruiser Prado белого цвета был похищен прямо с парковки, а числился он в автопарке одной из компаний. По страховке клиенту было выплачено 4,046 млн рублей.
Владельцем серебристого Infiniti QX80 также оказалось юрлицо. Автомобиль исчез с одной из московских стоянок. Страховое возмещение составило более 3,8 млн рублей.
В тройку самых дорогостоящих потерь года попал и красный Lexus NX300: он был угнан с парковки во дворе и принадлежал частному лицу. Автовладельцу выплатили почти 3,1 млн рублей.
И еще «по мелочи»: в Питере украли Nissan X-Trail, за него страховой пришлось раскошелиться на 1,5 млн рублей, в Твери в неизвестном направлении уехал Mitsubishi Outlander 2018 года выпуска – компенсация составила 1,3 млн руб., а за угнанный в Вологде Hyundai Solaris 2013 г.в. выплатили 490 тыс. руб.
В целом страховая компания отмечает тенденцию снижения количества краж транспортных средств.
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