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Названы три самых дорогих угона этого года

Toyota Land Cruiser Prado, Infiniti QX80 и Lexus NX300 стали самыми дорогими угонами-2023

Эти угоны отнесены к самым дорогостоящим страховой компанией «Согласие», которая выплатила автовладельцам миллионные компенсации. Все кражи машин произошли в Москве и Подмосковье.

Двухлетний Toyota Land Cruiser Prado белого цвета был похищен прямо с парковки, а числился он в автопарке одной из компаний. По страховке клиенту было выплачено 4,046 млн рублей.

Владельцем серебристого Infiniti QX80 также оказалось юрлицо. Автомобиль исчез с одной из московских стоянок. Страховое возмещение составило более 3,8 млн рублей.

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В тройку самых дорогостоящих потерь года попал и красный Lexus NX300: он был угнан с парковки во дворе и принадлежал частному лицу. Автовладельцу выплатили почти 3,1 млн рублей.

И еще «по мелочи»: в Питере украли Nissan X-Trail, за него страховой пришлось раскошелиться на 1,5 млн рублей, в Твери в неизвестном направлении уехал Mitsubishi Outlander 2018 года выпуска – компенсация составила 1,3 млн руб., а за угнанный в Вологде Hyundai Solaris 2013 г.в. выплатили 490 тыс. руб.

В целом страховая компания отмечает тенденцию снижения количества краж транспортных средств.

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За РулемАлексеева Елена
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