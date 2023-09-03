Новые Mitsubishi Delica успели попасть в РФ до введения запрета – есть цены!

В России начались продажи нового поколения легендарной Mitsubishi Delica

История повторяется: в далекие 1990-е минивэны-внедорожники Mitsubishi Delica ввозились усилиями «серых дилеров» (фирменной сетью модель не продавалась никогда), а теперь к нам попало новое поколение Delica D5, и тоже неофициально.

Когда-то Делика полюбилась у нас многим за свои выдающиеся внедорожные качества. Однако нынешнее поколение – не внедорожник, а кроссовер. Впрочем, возможностей шасси Outlander, на котором построена Delica D5, в большинстве случаев хватит за глаза.

Mitsubishi Delica D5 Mitsubishi Delica D5

Mitsubishi Delica D5

Приехавшие в РФ машины – праворульные, ввезены прямиком из Японии еще до запрета на поставки машин с мотором объемом более 1,9 л. Под капотом турбодизель 2.3 с отдачей 145 л.с. и 380 Нм, работающий в паре с 8-ступенчатой АКП. Задняя ось в полноприводной трансмиссии подключается через муфту.

Источник обнаружил на российских классифайдах как минимум семь объявлений о продаже внедорожных вэнов Mitsubishi Delica D5. Все машины 2023 года выпуска и с минимальным пробегом. Цены находятся в диапазоне от 2 550 000 до 3 240 000 рублей.

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Источник: daily-motor.ru

Фото: Mitsubishi