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Последствия ДТП не помеха, если автомобиль эксклюзивный

Acura NSX за 2 млн рублей сразу же купили, несмотря ужасное состояние после ДТП

В последние дни в России много шума вызвала продажа редкого спорткара Acura NSX, выпущенного 21 год назад.

Несмотря на ужасное состояние, автомобиль был продан всего за 2 миллиона рублей уже через несколько часов после публикации объявления на популярном автомобильном сайте «Авто.ру».

Acura NSX после ДТП
Acura NSX после ДТП
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Машина не восстанавливалась после серьёзного ДТП. Подушки безопасности не сработали, и интерьер почти не пострадал. Кузовные панели были полностью разрушены, но продавец заверил, что двигатель, трансмиссия, подвеска и рулевая система находятся в рабочем состоянии.

Этот спорткар оснащен 3,2-литровым двигателем мощностью 294 л. с. и механической коробкой передач. Его пробег составляет всего 35,7 тыс. км.

Acura NSX после ДТП
Acura NSX после ДТП

Источник: IXBT

Фото: auto.ru

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За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
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