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Чем обычные шины отличаются от гоночных

Стоит ли ездить на гоночных шинах – у них есть важный минус

Если обычная спортивная резина – это хорошо, то настоящие гоночные шины должны быть еще лучше? Нет, это не совсем верно, так как гоночная резина создается совершенно для других условий и скоростей.

Авторы видео ниже решили показать, в чем разница между гоночными шинами Bridgestone Potenza Potenza Sport и Potenza RE-71RS.

Potenza Sport –спортивные шины для, скажем так, гражданских автомобилей, а RE-71RS – разработка для треков. Испытания проводились на Honda Civic Si.

Potenza Sport обеспечивает четкое рулевое управление и не шумит. Но по словам одного из испытателей, эти шины делают машину более вялой на больших скоростях по сравнению с гоночными шинами Potenza RE-71RS.

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Гоночные же шины оказались тоже вялыми, но на скоростях до 45 км/ч. Кроме того, на скорости гоночные шины заметно шумят и передают на кузов все неровности дороги.

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Но автомобиль с шинами Potenza RE-71RS оказался приятным в управлении, но на высоких скоростях. Для повседневной езды эти шины не годятся, а их плюсом (управляемостью на высокой скорости) просто негде пользоваться.

А Potenza Sport – не самая лучшая шина для гоночной трассы, потому что она быстро нагревается, что приводит потере драгоценного времени при прохождении круга, и быстро истирается при гоночных перегрузках.

Фото, видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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