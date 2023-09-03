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Радиоуправляемый оффроуд – выглядит как настоящийРадиоуправляемый оффроуд – выглядит как настоящий
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Радиоуправляемый оффроуд – выглядит как настоящий

Эти внедорожники выглядят как настоящие, но это игрушки

Как получить удовольствие от езды по бездорожью и не испачкаться по уши в грязи? Это может стать хобби – радиоуправляемые внедорожкники с длинноходными подвесками. В видео ниже вы можете увидеть, на что способны такие автомобили.

Видео начинается с Jeep Commanche, ползущего по камням и деревянным балкам. Затем нам показывают спортивный пикап Traxxas и Range Rover. Внедорожники покрыты грязью, словно настоящие автомобили.

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Особое внимание уделено радиоуправляемому внедорожнику Lada Niva. Он едет по крупным камням, и в этот момент хорошо видно шарнир подвески и шины машины. В отличие от настоящего внедорожника, если автомобиль перевернется, можно просто подойти и поставить его на колеса. И продолжить покатушки по бездорожью.

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Также в видео показаны Land Rover Defender и Jeep Wrangler.

В продаже сегодня представлено огромное количество таких вот радиоуправляемых машин, пригодных для бездорожья. И стоят они прилично – в районе 5,5 тысяч евро или 500-600 тысяч рублей.

Фото, видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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