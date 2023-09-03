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Jeep Compass 2024 стал более «злым»

Jeep представил Compass 2024 и его более внедорожную версию Trailhawk

Одним из главных изменений в новом Compass Trailhawk являются внедорожные шины и колеса размером до 19 дюймов.

Jeep Compass 2024
Jeep Compass 2024

Автомобиль оснащен 2-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который развивает мощность 200 л. с. Этот силовой агрегат работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач, обеспечивая плавное и эффективное ускорение.

Интерьер Jeep Compass 2024
Интерьер Jeep Compass 2024

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Салон Compass 2024 оборудован 10,25-дюймовым информационно-развлекательным дисплеем, который поддерживает Android Auto и Apple CarPlay. Кроме того, в стандартной комплектации салона есть беспроводная зарядная панель для смартфонов.

Интерьер Jeep Compass 2024
Интерьер Jeep Compass 2024

Jeep также добавил систему Active Drive 44 в качестве стандартного оборудования Compass 2024.

Цена за базовую комплектацию стартует с 30 000 долларов, а за топовую просят 40 590 долларов.

Источник: Motor1

Фото: Jeep

Jeep Compass 2024
Интерьер Jeep Compass 2024
Интерьер Jeep Compass 2024

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За РулемЛежнин Роман
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