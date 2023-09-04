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В России стартовала новая модель из Китая за 1,5 млн рублей

Китайский микровэн Wuling Light продается в РФ по цене от 1,5 до 1,7 млн рублей

Мы живем в интересные времена: буквально каждый день серфинг по автомобильным классифайдам оборачивается диковинными находками. На сей раз «на берег» вынесло несколько Wuling Light. Это китайские компактвэны 2023 года выпуска, которые выпускает совместное предприятие компаний SAIC, Wuling и General Motors.

Длина машинки составляет 3797 мм при колесной базе 2500 мм. Это ощутимо больше, чем у культового Daewoo Damas (3230 и 1840 мм), однако все еще меньше, чем у обычной Гранты (4250 и 2476 мм).

Wuling Light
Wuling Light

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Однако ввиду большой высоты и единого объема кузова утилитарность может оказаться на вполне достойном уровне. К тому же обе задние двери сдвижные, а в салоне три ряда сидений.

Под «полукапотом» (компоновка-то – полукапотная) у Wuling Light – 1,5-литровый бензиновый моторчик на 102 л.с. и 136 Нм, работающий в паре с 5-ступенчатой МКП. Расход – 6,8 л/100 км.

Wuling Light
Wuling Light

«Радостей» тут немного: подстаканник позади ручника, механические стеклоподъемники, очень простенькие материалы… Даже тахометра нет. Зато цены кого-то наверняка привлекут: судя по обнаруженным объявлениям, такие машины продают по цене от 1,5 до 1,7 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Газета.ru

Фото: autohome.com.cn

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За РулемИннокентий Кишкурно
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