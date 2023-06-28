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В Россию вернулся Chevrolet Damas по цене менее 1 млн рублей

Компактвэн 2023 года доступен у одного из российских дилеров бренда.

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Однообъемник Chevrolet Damas вновь доступен в России. Один из дилеров начал предлагать эти машины за 995 тысяч рублей. Что ж, появление любой новой иномарки дешевле миллиона рублей в России нынче является событием.

Однако не преминем напомнить, что еще в конце прошлого года такие машины узбекистанской сборки предлагались за 880 тысяч рублей. Отметим также, что помимо Узбекистана Дамасы сейчас собирают в Казахстане.

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Отличаются ли вновь ввезенные компактвэны от тех, что были доступны в РФ ранее? Отнюдь нет! В них все тот же 38-сильный двигатель объемом 0,8 литра, стоящий продольно под полом кузова и передающий крутящий момент на задние колеса через механическую КП.

В салоне – три ряда кресел по схеме 2+3+2. Никаких функций вроде ABS, усилителя руля или электроприводов стеклоподъемников в комплектации нет. Зато есть два отопителя (второй – для задней части салона) и магнитола.

Добавим для тех, кто не знаком с Дамасами лично: это реально маленькая машина. Габариты составляют 3845 х 1400 х 1920 мм при колесной базе 1840 мм. Грузоподъемность – 560 кг.

Источник: Российская газета

Фото: UzAuto Motors

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За РулемИннокентий Кишкурно
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