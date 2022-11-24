Новый Chevrolet за 880 тыс. рублей можно купить в России — журнал За рулем

Новый Chevrolet за 880 тыс. рублей можно купить в России

Объявления о продаже автомобиля появились у российских дилеров.

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Микровэн Chevrolet Damas предлагается с двигателем объемом 0,8 л и мощностью всего в 38 л.

За машину 2022 года выпуска с механической коробкой передач и задним приводом просят 880 тыс. рублей.

Несмотря на то, что автомобиль достаточно высокий (1920 мм) и узкий (1400 мм), а размер колесной базы всего 1840 мм, производитель уверяет, что он устойчив на больших скоростях и при прохождении поворотов.

Сиденья в салоне расположены друг за другом в три ряда по схеме: 2+3+2.

Грузоподъемность Chevrolet Damas составляет 560 килограммов.

Новый Chevrolet за 880 тыс. рублей можно купить в России

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У этого автомобиля необычное расположение двигателя — продольное, под полом в передней части кузова.

Автомобиль Daewoo Damas под брендом Chevrolet выпускается с 2011 года.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Российская газета

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