«За рулем» во ВКонтакте — нас уже 200 тысяч!
У нас очередная большая радость: наше официальное сообщество в социальной сети ВКонтакте выросло до 200 тысяч подписчиков! Крупнейшая российская соцсеть и наш устойчивый рост на ней – что может быть приятнее!
И за это мы благодарим не только наших сотрудников, которые работают над этим ростом (хотя их, безусловно, благодарим горячо!), но и вас, наши дорогие читатели. Спасибо!
«За рулем» во ВКонтакте – подписаться!
Мы привыкли отвечать взаимностью на ваше доверие. Уже сейчас каждый день мы выкладываем в VK выжимку всего интересного, что есть на нашем сайте, а кое-что публикуется эксклюзивно в этой соцсети!
В ближайшем будущем планируем для ВК больше увлекательных постов, советов автомобилистам, забавных видео, исторических заметок. Поэтому оставайтесь с нами – будет здорово! А те, кто еще раздумывает, где читать любимый журнал, – обязательно подписывайтесь!
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
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