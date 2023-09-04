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«За рулем» во ВКонтакте — нас уже 200 тысяч!

Сообщество ВК автомобильного издания «За рулем» выросло до 200 тысяч подписчиков

У нас очередная большая радость: наше официальное сообщество в социальной сети ВКонтакте выросло до 200 тысяч подписчиков! Крупнейшая российская соцсеть и наш устойчивый рост на ней – что может быть приятнее!

И за это мы благодарим не только наших сотрудников, которые работают над этим ростом (хотя их, безусловно, благодарим горячо!), но и вас, наши дорогие читатели. Спасибо!

Сообщество ВК «За рулем»: нас уже 200 тысяч!
Сообщество ВК «За рулем»: нас уже 200 тысяч!

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«За рулем» во ВКонтакте – подписаться!

Мы привыкли отвечать взаимностью на ваше доверие. Уже сейчас каждый день мы выкладываем в VK выжимку всего интересного, что есть на нашем сайте, а кое-что публикуется эксклюзивно в этой соцсети!

В ближайшем будущем планируем для ВК больше увлекательных постов, советов автомобилистам, забавных видео, исторических заметок. Поэтому оставайтесь с нами – будет здорово! А те, кто еще раздумывает, где читать любимый журнал, – обязательно подписывайтесь!

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 1
Фото:За Рулем«За рулем»
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