Выбрал подходящее место для съемки и всех удивил
Снято это видео 19 августа 2023 года в Гарднере (Канзас, США). Автор ролика похвастал, что зная, что выступают «Голубые ангелы» (авиационная группа высшего пилотажа ВМС США), он просчитал план их полета.
«В итоге они использовали дорогу, на которой я припарковался, в качестве визуального ориентира. Я увидел, как они приближаются к горизонту, и высчитал угол наклона штатива, чтобы сделать это видео, и, к моему удивлению, они включили дым в самый подходящий момент».
Ну и, конечно, автовладелец снял себя любимого на фоне не менее любимой Теслы. Что ж, зрелище действительно впечатляет! Большинство комментаторов с восхищением оценили усилия автовладельца, который нашел удобный ракурс для съемки. Среди комментариев, в основном, такие: «потрясающе, а какой классный звук», «отражение на лобовом стекле бесценно», «отличный улов, братан».
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Видео: YouTube
Фото: скриншот видео YouTube
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