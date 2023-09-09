Атака клонов: полиция задержала автовора, использовавшего «копии» машин

Поймали угонщика, который на похищенной машине использовал номера «двойника»

Раскрытием затейливой схемы угона обернулось обращение жителя Уфы в полицию. Гражданин рассказал, что у него во дворе похитили личный автомобиль Lada Granta белого цвета примерной стоимостью 830 тысяч рублей. На записях с камер полиция обнаружила неизвестного, который ночью открыл машину ключом и уехал.

По словам владельца, ключи он никому не давал. Но затем выяснилось, что еще весной эту машину брал в аренду 24-летний житель Уфы. Когда его доставили в полицию, он сознался в содеянном.

«Оказалось, что во время пользования транспортным средством он разработал преступный план по хищению техники. Для этого изготовил дубликат ключей, приобрел гараж и автомобиль такой же модели и цвета, регистрационные номера от которого использовал для передвижения на украденной машине», – пишет сайт МВД Медиа.

Вероятно, этот специально купленный «подменный» автомобиль затем продавался по запчастям. Использовавшийся злоумышленником гараж быстро нашли, а в нем – и похищенную машину. Правда, уже лишенную номеров на кузове и двигателе. Полиция считает, что эту Гранту похититель тоже намеревался продать.

Автомобилей Lada Granta белого цвета полным-полно, поэтому подложные номерные знаки можно было использовать множество раз, спокойно перегоняя похищенные машины. Однако «бизнес» не задался: в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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Источник: МВД Медиа

Фото: Depositphotos