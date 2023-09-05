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Россиян просят не ездить в Германию на личных автомобилях

Конфискация автомобилей с российскими номерами в Германии приобрела массовый характер

Посольство России в Берлине обратилось к россиянам, которые планируют въезд в ФРГ на автомобилях, имеющих российские регистрационные знаки. Им посоветовали пока воздержаться от поездок в связи с тем, что немецкие таможенные органы продолжают изымать транспортные средства россиян и возбуждать уголовные дела на их владельцев.

«До прояснения ситуации убедительно рекомендуем гражданам РФ воздержаться от ввоза на территорию ФРГ транспортных средств с российскими регистрационными номерами. Пострадавших просим доводить до российских консульских учреждений информацию обо всех случаях конфискации транспортных средств, а также их последующего возврата, если такое имеет место», — отмечается в официальном обращении посольства.

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Консульскому представительству и посольству пока не удалось урегулировать данную проблему. Аргумент, что автомобиль при въезде в Германию не предназначен для продажи, а используется лишь как частная собственность и в личных целях, немецкими властями во внимание не принимается.

Источник: Официальный канал Посольства России в Германии

Фото: Unsplash

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За РулемПономарева Дарина
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