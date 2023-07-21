Грузинским таможенникам не нравятся некоторые номера на российских машинах
У туристов, возвращающихся в страну через турецко-грузинское КПП Сарпи, возникли серьезные проблемы: через границу не пускают автомобили россиян с номерами без флага. Причем при выезде из России в Грузию через пункт пропуска Верхний Ларс никаких претензий к тем же водителям не возникало.
Отказывая некоторым автомобилистам и мотоциклистам во въезде в страну со стороны Турции, грузинские таможенники руководствуются Венской конвенцией (пункт 1а статьи 37), согласно которой на ТС, участвующем в международном движении, должен быть идентификатор страны его регистрации. Это может быть как наклейка RUS в овале, так и аналогичная надпись в сочетании с флагом государства на номерном знаке.
Теперь у застрявших на границе владельцев «неправильных» машин есть два способа вернуться домой: отправить «гонца» во Владикавказ и изготовить там номера с флагом или же отправить свое транспортное средство на родину как груз.
К слову, в России ГОСТ не запрещает ездить с такими номерами. Хотя вопрос о запрещении использования госзнаков без флага поднимался уже не один раз.
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Источник: Vpost
Фото: ИТАР-ТАСС/ Михаил Почуев
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