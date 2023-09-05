«Лотос» вместо «Ноны» – шквал огня и другие фишки новой машины

Чем удивил «Лотос», показанный на форуме «Армия-2023»

Новая боевая машина, показанная на форуме «Армия-2023» создается специально для десанта, поэтому у нее особенные характеристики.

САО 2С42 «Лотос» получил двигатель 2В-06-2 мощностью 450 л.с. Благодаря этому машина разгоняется до 70 км/ч, а ее крейсерская скорость по пересеченной местности достигает 40 км/ч.

Также САО 2С42 имеет удлиненный корпус, сделанный на базе БМД-4М, а количество катков шасси было увеличено до 7 пар.

Масса машины составляет всего 18 тонн, что позволяет транспортировать ее по воздуху и десантировать вместе с экипажем внутри. Например в Ил-76 таких САО поместится две.

САО получила комплекс оптико-электронного противодействия с аэрозолеобразующими боеприпасами АОБ-5. То есть, как только на машину наводится лазерный или инфракрасный прицел, автоматика начинает отстрел дымовых гранат, что не дает противнику прицелится.

Вооружение «Лотоса» – это 120-мм универсальное орудие. Оно может стрелять любыми 120-мм боеприпасами, в том числе стоящими на вооружении стран НАТО. Есть также кумулятивный боеприпас с бронепробитием в 600-мм. Дальность стрельбы достигает 13 км.

«С октября 2020 по март 2022 года были проведены предварительные испытания опытного образца самоходного артиллерийского орудия 2С42 (шифр "Лотос"). Всего была проведена 131 проверка, в том числе стационарные и специальные испытания, испытания стрельбой, эргономическая экспертиза и оценка надежности и так далее, – рассказал генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Антон Семеняко. – В ходе стрельбовых испытаний проводились такие проверки, как на максимальную дальность стрельбы, реализация режима стрельбы по маневренно-огневой схеме, выполнение огневых задач в режиме "одновременный огневой налет" и другие. В ходе испытаний транспортированием мы подтвердили характеристики подвижности изделия на суше и по воде на уровне не ниже БМД-4М. Кроме того, "Лотос" успешно прошел копровые испытания, в ходе которых проведено восемь сбросов машины разных высот и под разными углами. На сегодняшний день ЦНИИТОЧМАШ устраняет замечания, полученные в ходе предварительных испытаний, после чего конструкторской документации присвоят литеру "О" и два опытных образца "Лотоса" передадут на государственные испытания».

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Фото: Telegram-канал «Танки мира»