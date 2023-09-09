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ГИБДД Москвы: 18-летний водитель выехал на встречку, а потом попытался дать взятку (видео)

В Москве задержали 18-летнего взяточника – он не понял инспектора ГИБДД

В Москве к уголовной ответственности привлекли незадачливого 18-летнего нарушителя ПДД. Сначала парень выехал на полосу встречного движения на Рязанском проспекте, а после остановки инспекторами ГИБДД попытался дать им взятку.

В попытке уйти от ответственности он потерпел полное фиаско. Оказавшись в автомобиле, он начал предлагать полицейскому 2 тысячи рублей, причем очень настойчиво, судя по видеозаписи.

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Не помогли ни напоминания о том, что подобное поведение в отношении должностного лица недопустимо, ни откровенное предупреждение о ведущейся съемке. Со словами «брат, прости, я в первый раз» товарищ положил деньги в бардачок служебного авто.

«Автоинспекторы задержали молодого человека и вызвали на место следственно-оперативную группу. В отношении нарушителя составлен протокол по ст. 12.15 КоАП РФ, а также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 291.2 УК РФ. Денежные средства изъяты и приобщены к материалам расследования», – сообщила Госавтоинспекция Москвы.

Источник, видео: МВД Медиа

Фото: скриншот видео YouTube

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За РулемИннокентий Кишкурно
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