Вместо Арканы – новый Renault Rafale
На Мюнхенском автосалоне компания Renault представила купе-кроссовер Rafale. Внешне автомобиль оказался очень похож на Peugeot 408X.
В салоне установлены цифровая панель приборов и большой экран мультимедии с ОС Android Automotive 12, поддерживающей Android Auto и Apple CarPlay.
Хорошая новость – это не электромобиль. Машина оснащена гибридной силовой установкой на базе трехцилиндрового турбодвигателя объемом 1,2 литра. Мощность ее составляет 200 лошадиных сил.
В Renault заявили, что в ближайшем будущем Rafale получит новейшую подключаемую гибридную силовую установку мощностью 300 лошадиных сил.
Также кроссовер получит особую систему полного привода с подруливающими задними колесами.
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Фото: Autohome.com.cn
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