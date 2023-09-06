Вместо Арканы – новый Renault Rafale

У Рено появилось новое кросс-купе – Renault Rafale

На Мюнхенском автосалоне компания Renault представила купе-кроссовер Rafale. Внешне автомобиль оказался очень похож на Peugeot 408X.

Renault Rafale

В салоне установлены цифровая панель приборов и большой экран мультимедии с ОС Android Automotive 12, поддерживающей Android Auto и Apple CarPlay.

Renault Rafale

Хорошая новость – это не электромобиль. Машина оснащена гибридной силовой установкой на базе трехцилиндрового турбодвигателя объемом 1,2 литра. Мощность ее составляет 200 лошадиных сил.

Renault Rafale

В Renault заявили, что в ближайшем будущем Rafale получит новейшую подключаемую гибридную силовую установку мощностью 300 лошадиных сил.

Также кроссовер получит особую систему полного привода с подруливающими задними колесами.

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Фото: Autohome.com.cn