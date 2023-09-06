Иранская Khodro «перелицевала» Peugeot 2008 и представила его как свой новый кроссовер
На автосалоне в Иране местная компания Iran Khodro (IKCO) заявила о выводе на рынок компактного кроссовера Rira. Как сообщается, новая модель создана собственными силами компании. Однако эксперты предполагают, что за основу взят французский Peugeot 2008.
Переднеприводный Rira оснащен 1,7-литровым бензиновым турбомотором мощностью 163 л.с. и 6-ступенчатой коробкой-автомат. Габариты новинки — 4334х2077х1638 мм. Другие подробности, как и его стоимость, пока неизвестны.
В Россию иранская компания привозит автомобили Iran Khodro Tara и Iran Khodro Dena. Сейчас это самые дешевые новые иномарки на нашем рынке – цена начинается от 1,45 млн рублей. Не исключено, что и новый кроссовер может в скором времени появиться в России.
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Источник: Автопоток
Фото: Мохсен Алетаха, специально для https://t.me/autopotoknews
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