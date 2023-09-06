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УАЗ добавил своим автомобилям тишины и комфорта

УАЗ обновил популярные модели Патриот и Пикап

УАЗ Патриот и УАЗ Пикап в комплектациях Base Икар с пакетом Limited теперь будут выпускаться со специальными демпферами рычагов трансмиссии и раздаточной коробки. Начать производство таких автомобилей Ульяновский автозавод планирует уже в сентябре 2023 года.

Благодаря дооснащению удастся снизить вибрацию, а также повысить акустический комфорт в салоне, отметили на УАЗе.

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«С сентября УАЗ Патриот и Пикап в комплектациях Base Икар (с пакетом Limited) оснащаются специальными демпферами рычагов КП и раздаточной коробки. Данное решение позволяет снизить вибрации и повысить степень акустического комфорта в салоне», — сообщил автопроизводитель.

В дальнейшем такими же демпферами будут оснащаться и другие версии Патриота и Пикапа, а также коммерческие автомобили.

Источник, фото: УАЗ ВКонтакте

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За РулемПономарева Дарина
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