Чтобы не было отказов: полисы ОСАГО хотят продавать через портал госуслуг

Минцифры предложено реализовать возможность покупать ОСАГО через «Госуслуги»

В последнее время увеличилось число жалоб на отказ страховых компаний в приобретении электронного полиса ОСАГО. Для нормализации ситуации глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил Минцифры рассмотреть возможность оформления полиса ОСАГО через портал госуслуг, что позволит проследить весь путь заявки пользователя и сделает невозможными случаи оставления ее без ответа.

В письме сенатор обращает внимание, что отказ в оформлении ОСАГО часто носит неправомерный характер. Наиболее часто страховые компании отказывают в полисе «автогражданки» в убыточных регионах. Непросто купить полис ОСАГО молодым водителям и проблемным страхователям.

Инициативу поддержали в Национальном автомобильном союзе.

«У нас не должно быть автомобилистов второго сорта. А сейчас именно так: страховые компании их ранжируют по критерию выгодности. ОСАГО – это обязательное страхование, не должно быть ситуации, когда тебе отказывают в покупке полиса. Выгодно это или невыгодно страховой компании, это ее проблемы», – подчеркнул вице-президент НАС Антон Шапарин.

В Минцифры обещают провести комплексную экспертизу этой идеи и вынести свое заключение. А вот в Российском союзе автостраховщиков считают, что портал госуслуг не предназначен для продажи услуг коммерческих организаций.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Известия

Фото: АГН «Москва»