Выплаты по ОСАГО повысятся в два раза

До 200 тыс. рублей вырастут выплаты по ОСАГО при оформлении ДТП по европротоколу

В Госдуме получен положительный отзыв на законопроект депутатов, предусматривающий повышение со 100 до 200 тыс. рублей выплат по ОСАГО пострадавшим в случае ДТП, оформленного без привлечения ГИБДД. «Концептуальных замечаний правового характера на проект федерального закона не имеется», – говорится в отзыве правового управления Госдумы.

Для того чтобы эта норма начала действовать, необходимо внести изменения в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Сейчас за пострадавший автомобиль, если ДТП оформлено по европротоколу, страховое возмещение ограничено 100 тыс. рублей, что часто останавливает автовладельцев от фиксации аварии без участия сотрудников полиции.

Авторы законопроекта уверены, что повышение выплат положительно скажется на всем рынке автострахования.

«Поднятие лимита страховых выплат сэкономит время водителей, попавших в аварию, позволит избежать заторовых ситуаций на дорогах, а также более эффективно использовать личный состав Дорожно-патрульной службы», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

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Источник: Известия

Фото: Depositphotos