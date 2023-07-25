В РСА прокомментировали проблему с доступностью ОСАГО

Страховые компании отказывают в страховании молодым водителям.

Мы уже рассказывали о том, что водители из рисковых категорий – возраст до 21 года и водительский стаж до трех лет – испытывают сложности с заключением договора ОСАГО онлайн. Страховые компании относят таких водителей к высокоубыточному сегменту и стараются минимизировать их наличие в своем страховом портфеле, отказывая им в страховании по ОСАГО.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА), куда мы обратились за комментарием, нам сообщили, что такие жалобы носят единичный характер. При этом в РСА не отрицают, что периодически в отдельных сегментах или на отдельных территориях возникают вопросы по доступности ОСАГО, что всегда связано с высокой убыточностью в соответствующих сегментах.

В настоящее время работает перестраховочный пул по ОСАГО, который позволяет страховщикам распределять как премии, так и убытки по договорам ОСАГО из высокоубыточных сегментов, напомнили в РСА.

«Если страхователь предоставил все необходимые документы для заключения договора ОСАГО, то необоснованный отказ в заключении договора ОСАГО либо навязывание дополнительных услуг при покупке полиса ОСАГО противоречит закону. Необходимо получить от страховщика письменно мотивированный отказ в заключении договора. Если клиент сочтет такой отказ незаконным, он может написать жалобу в РСА и приложить такой отказ», - посоветовали в пресс-службе РСА.

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Фото: АГН "Москва"