В России можно будет оформить ОСАГО сроком на один день

Законопроект получил одобрение в Госдуме.

У российских автовладельцев появилась возможность заключать краткосрочный договор ОСАГО. Изменения в закон, разработанные группой сенаторов и депутатов ЛДПР, сегодня рассмотрели в Госдуме и приняли во втором чтении.

По мнению законодателей, документ облегчит жизнь автовладельцам, которым нужен полис на короткий срок. Можно будет приобрести ОСАГО на срок до трех месяцев – хоть на один день. Сейчас срок действия ОСАГО составляет один год.

«Теперь два вида страхования. Один вид – это долгосрочный договор ОСАГО. Период его один год. И есть краткосрочный договор до трех месяцев», – анпомнил депутат Ярослав Нилов.

Он отметил, что «короткие» полисы будут интересны таксистам, тем, кто временно использует на территории России автомобили, зарегистрированные в иностранных государствах, а также водителям, которым надо перегнать авто к месту его регистрации.

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Источник: Российская газета

Фото: Depositphotos