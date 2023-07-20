#
Дача/отпускЧП в КрымуШтрафыСделано в РФКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России можно будет оформить ОСАГО сроком на один деньВ России можно будет оформить ОСАГО сроком на один день
Законопроект получил одобрение в Госдуме.
АВТОВАЗ объявил об отзывной кампанииАВТОВАЗ объявил об отзывной кампании
Почти 80 тыс. автомобилей нуждаются в...
Как логотип Porsche чуть не стал головой ТрансформераКак логотип Porsche чуть не стал головой Трансформера
Компания поделилась историей того, как...

В России можно будет оформить ОСАГО сроком на один день

Законопроект получил одобрение в Госдуме.

Залил масло без допуска – загубил мотор?

У российских автовладельцев появилась возможность заключать краткосрочный договор ОСАГО. Изменения в закон, разработанные группой сенаторов и депутатов ЛДПР, сегодня рассмотрели в Госдуме и приняли во втором чтении.

По мнению законодателей, документ облегчит жизнь автовладельцам, которым нужен полис на короткий срок. Можно будет приобрести ОСАГО на срок до трех месяцев – хоть на один день. Сейчас срок действия ОСАГО составляет один год.

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!
«Теперь два вида страхования. Один вид – это долгосрочный договор ОСАГО. Период его один год. И есть краткосрочный договор до трех месяцев», – анпомнил депутат Ярослав Нилов.

Он отметил, что «короткие» полисы будут интересны таксистам, тем, кто временно использует на территории России автомобили, зарегистрированные в иностранных государствах, а также водителям, которым надо перегнать авто к месту его регистрации.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Российская газета

Фото: Depositphotos

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0