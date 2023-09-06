«Подогретый» кроссовер Hyundai Tucson готовят к обновлению

Появились первые рендеры обновленного кроссовера Hyundai Tucson N-Line

Южнокорейский автопроизводитель, впервые представил спортивную версию Tucson четвертого поколения с приставкой N Line в сентябре 2020 года и уже готовит обновление. Новое исполнение получило традиционную подтяжку «лица», перенастроенные подвеску и рулевое управление, но лишилось базового дизеля.

Обновленный Hyundai Tucson, снятый возле научно-исследовательского центра Hyundai-Kia, был сильно замаскирован, поэтому различия трудно увидеть. Но благодаря тизеру художники из NYMammoth прикинули, как может выглядеть обновленный автомобиль.

Рендер обновленного Hyundai Tucson N-Line

Из того, что известно, двигатели станут более эффективными, и, вероятно, обновится аккумуляторная батарея для увеличения запаса хода на электротяге в варианте PHEV.

Что касается салона, глядя на недавно выпущенные Kona или Santa Fe, можно предположить, что Hyundai применит ту же систему изогнутого стекла третьего экрана, а также новейшие функции безопасности.

Обновленный Hyundai Tucson N-Line появится не раньше лета 2024 года в Южной Корее, а модели для Европы и США - к концу 2024 года.

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Источник: KCB

Фото: скриншот видео Youtube/뉴욕맘모스_NYMammoth