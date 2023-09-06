«Подогретый» кроссовер Hyundai Tucson готовят к обновлению
Южнокорейский автопроизводитель, впервые представил спортивную версию Tucson четвертого поколения с приставкой N Line в сентябре 2020 года и уже готовит обновление. Новое исполнение получило традиционную подтяжку «лица», перенастроенные подвеску и рулевое управление, но лишилось базового дизеля.
Обновленный Hyundai Tucson, снятый возле научно-исследовательского центра Hyundai-Kia, был сильно замаскирован, поэтому различия трудно увидеть. Но благодаря тизеру художники из NYMammoth прикинули, как может выглядеть обновленный автомобиль.
Из того, что известно, двигатели станут более эффективными, и, вероятно, обновится аккумуляторная батарея для увеличения запаса хода на электротяге в варианте PHEV.
Что касается салона, глядя на недавно выпущенные Kona или Santa Fe, можно предположить, что Hyundai применит ту же систему изогнутого стекла третьего экрана, а также новейшие функции безопасности.
Обновленный Hyundai Tucson N-Line появится не раньше лета 2024 года в Южной Корее, а модели для Европы и США - к концу 2024 года.
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Источник: KCB
Фото: скриншот видео Youtube/뉴욕맘모스_NYMammoth
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