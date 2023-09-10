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Владелец BMW поставил устройство для скрытия номера – вот чем все кончилось

В Самаре задержали водителя BMW с откидными номерами

Очередного нарушителя, пытавшегося скрыть госномера автомобиля, на неделе поймали в Самарской области. Поймали нетрадиционным, но все более входящим в обиход способом. В среду 6 сентября полицейские мониторили соцсети и наткнулись на анонимный пост о разъезжающим по Тольятти белом BMW с устройством, препятствующим определению номера.

На фото видно, что механизм откидывает задний госномер в положение параллельно дороге, и знаков на нем становится попросту не видно. Но сотрудники центра автоматической фиксации определили, что машина движется из Тольятти в Самару.

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В Самаре 26-летнего жителя Тольятти задержали и составили на него ряд протоколов за административные правонарушения – за использование маскирующего знаки устройства, за внесение изменений в конструкцию машины и, для полного комплекта, за нарушение правил перевозки детей.

Сотрудники полиции призвали граждан не просто выкладывать подобные материалы в соцсети, а обращаться в Госавтоинспекцию – так реагирование и пресечение будет происходить гораздо быстрее.

Источник: АиФ Самара

Фото: ГУ МВД по Самарской области

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За РулемИннокентий Кишкурно
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