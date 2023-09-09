Три популярные модели Mazda получили особые версии

Mazda выпустила специальную серию CX-5, CX-30 и Mazda 3 в новом цвете

В обновленных версиях основное изменение касается внешнего оформления. Кузова Mazda CX-5, CX-30 и Mazda 3 Retro Sports Edition выполнены в особом песочном оттенке, названном Zircon Sand Metallic.

Mazda CX-5, CX-30 и Mazda 3 Retro Sports Edition

Боковые зеркала, колесные диски и подкрылки этих автомобилей представлены в черном цвете, что создает элегантный контраст с основной окраской кузова.

Интерьер Mazda Retro Sports Edition

Внутреннее пространство салона отделано синтетической кожей двух оттенков с акцентными декоративными швами терракотового цвета.

Что касается цен, Mazda CX-5 Retro Sports Edition предлагается по цене от 23 400 до 27 200 долларов, Mazda CX-30 Retro Sports Edition – от 21 700 до 25 100 долларов, а Mazda 3 Retro Sports Edition – от 19 500 до 26 700 долларов.

Интерьер Mazda Retro Sports Edition

Автомобили уже доступны для заказа в Японии.

Источник, фото: Mazda