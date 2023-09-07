Автомобили за повторное пьяное вождение конфискуют и точка – суд

Кассационный суд дал разъяснения по конфискации машин у нетрезвых водителей

У водителей, которые второй и более раз попались нетрезвыми за рулем, автомобиль конфискуется в обязательном порядке. Такое разъяснение дал первый кассационный суд общей юрисдикции в обзоре судебной практики.

Еще в прошлом году было принято решение о возможности конфискации автомобиля за повторное пьяное вождение. Однако суды решили, что это лишь рекомендация, а не норма, и не всегда назначали такое наказание.

Однако кассационный суд разъяснил – вариативности тут быть не может. Автомобиль подлежит изъятию, и точка.

Житель Саранска осенью прошлого года был осужден за повторную езду в пьяном виде. Суд назначил ему 180 часов обязательных работ и два года ограничения в водительских правах. Автомобиль Suzuki SX4 нарушителю вернули – и это в корне неверное решение, указал Первый кассационный суд.

«Оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются», – гласит закон.

Есть нюансы: забрать автомобиль могут только у собственника. Правда, если автомобиль зарегистрирован на жену во время брака и за авто все еще выплачивается кредит, его все равно конфискуют. Это совместно нажитое имущество. А вот выплачивать кредит все равно придется.

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Источник: «Российская газета»

Фото: Depositphotos