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«Итэлма» в декабре начнет серийный выпуск...

Российские ESP для Lada Vesta начнут выпускать в декабре

«Итэлма» в декабре начнет серийный выпуск российских систем стабилизации для АВТОВАЗа

В декабре российское предприятие «Итэлма» начнет серийное производство отечественных систем стабилизации для автомобилей (ESP) на заводе в Костроме.

Системы будут поставлять на АВТОВАЗ для установки на Ладу Веста, рассказал технический директор компании Андрей Бутнев на выставке Комтранс.

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На Ладу Весту уже устанавливают антиблокировочную систему (ABS), которое производит российское предприятие «Итэлма».

Выпуск ABS наладили в июле этого года. На АВТОВАЗе подтвердили, что будут устанавливать отечественную систему стабилизации на свои автомобили.

Блоки ABS для легковых автомобилей начали выпускать в Костроме

Предприятие «Итэлма» специализируется на выпуске электроники и поставляет свою продукцию практически на все российские автозаводы.

Напомним, ESP (Electronic Stability Program) помогает водителю справиться с управлением в сложной ситуации. Система подключается автоматически, при заносе или потере управления.

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Источник: РИА Новости

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-30