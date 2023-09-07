Российские ESP для Lada Vesta начнут выпускать в декабре

«Итэлма» в декабре начнет серийный выпуск российских систем стабилизации для АВТОВАЗа

В декабре российское предприятие «Итэлма» начнет серийное производство отечественных систем стабилизации для автомобилей (ESP) на заводе в Костроме.

Системы будут поставлять на АВТОВАЗ для установки на Ладу Веста, рассказал технический директор компании Андрей Бутнев на выставке Комтранс.

На Ладу Весту уже устанавливают антиблокировочную систему (ABS), которое производит российское предприятие «Итэлма».

Выпуск ABS наладили в июле этого года. На АВТОВАЗе подтвердили, что будут устанавливать отечественную систему стабилизации на свои автомобили.

Предприятие «Итэлма» специализируется на выпуске электроники и поставляет свою продукцию практически на все российские автозаводы.

Напомним, ESP (Electronic Stability Program) помогает водителю справиться с управлением в сложной ситуации. Система подключается автоматически, при заносе или потере управления.

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Источник: РИА Новости

Фото: Depositphotos