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Российские водители признались, на чем готовы сэкономить

Чтобы сократить расходы на автомобиль, 28% россиян будут реже ездить на сервис

Какую сумму россияне готовы потратить на автомобиль и сколько ежемесячно готовы отдавать за его обслуживание, выяснили специалисты СберАвто и Rambler&Co.

Приобрести авто стоимостью до 1 млн рублей собираются 20% респондентов, до 2 млн готовы потратить 28%, от 2 до 3 млн рублей выделят на это 25% и более 3 млн рублей – 27%.

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До 10 тысяч рублей в месяц на обслуживание машины (включая топливо) готовы тратить 66% опрошенных, в сумму от 10 до 15 тыс. руб. собираются уложиться 22%, от 15 до 25 тыс. руб. – 7%.

Лишь 5% могут выделить на обслуживание авто более 25 тыс. рублей.

Среди основных статей трат водители называют:

  • топливо – 27% опрошенных
  • ремонт и обслуживание (без запчастей) – 24%
  • страховку – 21%
  • запчасти и аксессуары – 18%
  • налоги и штрафы – 7%.

Чтобы немного сэкономить, 28% готовы реже обращаться за сервисными услугами, около четверти выберут более бюджетные сервисы, 17% пересмотрят стиль езды, 14% будут чаще пользоваться общественным транспортом. Сменят машину на более экономичную 8%, перейдут на электромобиль – 7%.

В исследовании приняли участие более 140 тысяч человек (из них 67% – мужчины и 33% – женщины).

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Фото: Depositphotos

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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