Российские водители признались, на чем готовы сэкономить
Какую сумму россияне готовы потратить на автомобиль и сколько ежемесячно готовы отдавать за его обслуживание, выяснили специалисты СберАвто и Rambler&Co.
Приобрести авто стоимостью до 1 млн рублей собираются 20% респондентов, до 2 млн готовы потратить 28%, от 2 до 3 млн рублей выделят на это 25% и более 3 млн рублей – 27%.
До 10 тысяч рублей в месяц на обслуживание машины (включая топливо) готовы тратить 66% опрошенных, в сумму от 10 до 15 тыс. руб. собираются уложиться 22%, от 15 до 25 тыс. руб. – 7%.
Лишь 5% могут выделить на обслуживание авто более 25 тыс. рублей.
Среди основных статей трат водители называют:
- топливо – 27% опрошенных
- ремонт и обслуживание (без запчастей) – 24%
- страховку – 21%
- запчасти и аксессуары – 18%
- налоги и штрафы – 7%.
Чтобы немного сэкономить, 28% готовы реже обращаться за сервисными услугами, около четверти выберут более бюджетные сервисы, 17% пересмотрят стиль езды, 14% будут чаще пользоваться общественным транспортом. Сменят машину на более экономичную 8%, перейдут на электромобиль – 7%.
В исследовании приняли участие более 140 тысяч человек (из них 67% – мужчины и 33% – женщины).
- «За рулем» можно читать в Viber
Фото: Depositphotos
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен