Россияне рассказали, сколько им приходится копить на машину

Экспобанк и Tiburon Research: 50% россиян приобретают автомобиль на «свои» и копят 2 года

58% россиян используют для покупки свои накопления, к автокредитам прибегают около 30% респондентов, показали результаты исследования, которое провел Экспобанк совместно с компанией Tiburon Research.

В среднем на покупку машины россиянам приходится копить два года. Половина из тех, кто использует свою личную «копилку», готовы были бы взять кредит, если бы им не хватало денег на покупку желаемого автомобиля, а те, кто кредитуется, могут ежемесячно выплачивать не более 10% от своей зарплаты.

Автомобилем респонденты пользуются в среднем 4 года, а потом стараются заменить его на более свежий. На то, чтобы чаще менять авто, может подвигнуть улучшение материального положения (52%) и желание обновить машину (48%).

«Портрет» человека, недавно купившего автомобиль, на сегодняшний день таков: до 35 лет (51% мужчин и 49%- женщин), 75% из покупателей живут в семьях от 3 человек и состоят в браке, у 69% есть дети. Средний доход на члена семьи составляет около 70 тыс. рублей.

У большинства есть высшее образование, 37% работают в коммерческих и 13% – в бюджетных организациях.

Онлайн-исследование проводили в июне 2023 года, в нем участвовали 506 респондентов (мужчин и женщин в возрасте 20-60 лет), которые приобрели автомобили за последний год.

«За рулем» можно читать в Viber

Фото: Depositphotos, Софья Сандурская/АГН «Москва»